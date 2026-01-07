Calciomercato Lazio | Per il centrocampo c'è anche Taylor: i dettagli
CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio lavora per un nuovo colpo a centrocampo. È confermata anche la cessione di Guendouzi, passerà al Fenerbahce per 30 milioni di euro. Per questo ora bisogna trovare un sostituto. Il preferito di Sarri sarebbe Loftus-Cheek, ma l'operazione con il Milan è molto complicata.
In cima alla lista ora c'è Giovanni Fabbian: il Bologna ha aperto alla cessione, nei prossimi giorni si può chiudere. Ma nelle ultime ore sarebbe spuntato anche il nome di Kenneth Taylor dell'Ajax. Come riportato da Il Messaggero, il classe 2002 sarebbe un'alternativa ai profili già usciti per coprire il buco che lascerà Guendouzi.
Rientra quindi nei nomi che stanno seguendo a Formello, su cui si può tentare l'affondo nelle settimane successive dopo che sarà ufficializzata anche la cessione del francese. Si tratta del secondo addio in questo mercato di gennaio, dopo quello di Castellanos al West Ham.