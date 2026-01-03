West Ham, riflessioni su Espirito Santo: il punto in ottica Castellanos

TUTTOmercatoWEB.com

L'avventura del Taty Castellanos con la maglia del West Ham rischia di iniziare nel peggiore dei modi. L'attaccante argentino, che non è ancora stato ufficializzato dalla società londinese, rischia di subentrare in un momento drammatico per gli Hammers. La sconfitta incassata per 3-0 contro il Wolverhampton ultimo in classifica - primo successo in campionato per il Wolves - mette in seria discussione il futuro in Premier League del West Ham, attualmente terz'ultimo, e del suo allenatore Nuno Espirito Santo.

LA SITUAZIONE DI ESPIRITO SANTO - A tre giorni dalla sfida contro il Nottingham Forest quart'ultimo e davanti in classifica di quattro punti, infatti, il tecnico portoghese sarebbe al centro di alcune riflessioni da parte degli Irons che, dopo averlo chiamato in panchina a fine settembre al posto di Graham Potter, dovranno ora decidere se dargli un'ultima chance (nello scontro diretto del 6 gennaio) o esonerarlo e puntare su un suo sostituto. Una decisione che è attesa nelle prossime ore e che potrebbe incidere anche sul futuro di Castellanos, attualmente a Londra e in attesa di essere ufficializzato dalla sua nuova squadra.

LE PAROLE DI ESPIRITO SANTO - Nel frattempo, Espirito Santo è intervenuto al termine della partita ci ha tenuto a scusarsi con i suoi tifosi per quella che ritiene la sconfitta peggiore della sua carriera: "Oggi è stata forse la mia giornata peggiore nel calcio. Dobbiamo cambiare molte cose... oggi è una giornata dura per tutti. Il modo in cui abbiamo iniziato è stato pessimo. Devo scusarmi con i tifosi che sono venuti oggi. È stato imbarazzante".