Cucchi: "Lazio con troppi limiti e troppo nervosa". E sul mercato...
04.01.2026 16:30 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di Federico De Luca
Inizia in salita l'anno della Lazio con la squadra di Sarri che stecca la prima all'Olimpico dove a festeggiare è il Napoli di Conte che si è imposto per 2-0.
Al termine della gara ecco il pensiero di Riccardo Cucchi: "Napoli nettamente superiore. Ma Lazio con molti, troppi limiti. E troppo nervosa. Partita da archiviare in fretta. E il mercato di Lotito e Fabiani, o il non mercato, non aiuta. Anzi, rischia di demoralizzare la squadra oltre che i tifosi".
© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.
autore
Jessica Reatini
Appassionata di sport ⚽️ | Cuore biancoceleste 🤍💙 | Sempre pronta a vivere nuove sfide