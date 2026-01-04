Lazio, Zaccagni a LSC: "Abbiamo aiutato il Napoli. Con la Fiorentina dovremo..."
Mattia Zaccagni ai microfoni di Lazio Style Channel ha analizzato la sconfitta della sua Lazio contro il Napoli: “Purtroppo non abbiamo fatto benissimo il primo tempo, eravamo distanti dalle pressioni, loro uscivano sempre con i loro trequartisti, dispiace molto.
Episodi? Sappiamo com’è, non cerchiamo alibi ma analizzeremo gli errori. Loro dopo il primo gol hanno giocato con totale fiducia, sono stati bravi a trovare i due trequartisti più volte, noi faticavamo molto a prenderli.
Hanno giocato una grande gara e li abbiamo aiutati con le nostre pressioni non cattive, non riuscivamo a coprire il pallone, eravamo distanti. Il nostro obiettivo è sempre quello di partire forte e prendere in mano il pallino di gioco, mercoledì questo dovremo fare”.