Calciomercato Lazio | Lotito torna su Fabbian e punta sulla formula: i dettagli
CALCIOMERCATO LAZIO - Loftus-Cheek, Samardzic, ma nella lista dei profili che godono dell'interesse della Lazio c'è (ancora) Fabbian del Bologna. Non è certo una novità - anche nelle scorse sessioni di calciomercato era stato accostato il centrocampista classe '03 al club biancoceleste - ma ora il suo nome è tornato alla ribalta, come anticipato già nella giornata di ieri.
I rossoblù non lo riterrebbero più incedibile, valutandolo 12-15 milioni. Per la Lazio sarebbe un'occasione importante: in quanto Under 23, il prossimo anno i costi legati all'ingaggio non impatteranno sul bilancio. La novità, riportata dal Corriere dello Sport, è quella relativa alla formula: Lotito starebbe pensando di chiedere il prestito con obbligo di riscatto a giugno.
Ci sono stati già dei contatti con lo staff del calciatore, non ancora col Bologna, ma potrebbero realisticamente avvenire in settimana. Fabbian non è tra le prime scelte, ma piace a Sarri e rimane un profilo in orbita Lazio.