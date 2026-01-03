Lazio, ipotesi di scambio Gila - Loftus-Cheek? La posizione della società
Un intreccio di mercato può accendere il derby tra Inter e Milan. I due club sono alla ricerca di rinforzi per la difesa e entrambe puntano su Mario Gila, difensore classe 2000 della Lazio con il contratto in scadenza nel 2027.
Secondo quanto riportato da La Repubblica, Inter e Milan faranno un tentativo per strappare il centrale spagnolo alla Lazio già a gennaio. Con i rossoneri c'è quindi un interesse in comune, con Loftus-Cheek che interessa non poco a Maurizio Sarri.
Proprio per questo, si è parlato di un possibile scambio tra l'inglese e Mario Gila. Lo stesso quotidiano però riporta di come la società abbia smentito categoricamente l'esistenza di questa possibilità. Gila resta in orbita Milan, Loftus-Cheek resta in orbita Lazio, ma se verranno coinvolte in delle operazioni non saranno di questo tipo.
Dal canto suo, la Lazio si guarda intorno. Se Mario Gila dovesse partire già a gennaio, la società biancoceleste interverrà anche in difesa per ssotituirlo.