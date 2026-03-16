Lazio, Sarri sotto la Nord: la nostra gallery - FOTO

Maurizio Sarri ha mantenuto la sua promessa. Nella conferenza stampa della viglia del match con il Milan, il tecnico biancoceleste aveva risposto alla richiesta del tifo organizzato delle aquile che lo invitava sotto la Nord. Il mister aveva detto che, pur non essendo sua abitudine per non levare il palco ai suoi giocatori, sarebbe andato sotto il cuore del tifo. E così ha fatto.

Prima del match, l'allenatore, visibilmente commosso, è andato sotto la Nord ringraziando e salutando il suo popolo battendosi anche la mano sul petto all'altezza del cuore. Emozioni e grinta mostrate senza veli da Sarri che, però, dopo la partita ha fatto anche il bis.

L'importantissima vittoria e la notte speciale con un Olimpico caldissimo hanno quasi cullato il tecnico verso il ritorno sotto la Nord. Spinto da Luca Pellegrini, Sarri è tornato stavolta provvisto di sciarpa e di un sorriso contagioso che ha chiuso in bellezza una splendida serata di calcio. Le foto più belle del mister biancoceleste sotto la curva sono nella gallery che segue.