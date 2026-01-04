Lazio - Napoli, Massa faccia a faccia con Zaccagni: cosa gli ha detto

04.01.2026 13:13 di  Martina Barnabei  Twitter:    vedi letture
Ultimi sprazzi di primo tempo all'Olimpico, la Lazio è sotto di due gol col Napoli. Una gara in cui la tensione è tangibile, soprattutto in campo. All'ennesimo fallo subito Zaccagni va a colloquio con Massa chiedendo spiegazioni e si prende intanto il giallo. 

Il capitano non molla, vuole spiegazioni ma l'unica risposta che riceve dal fischietto è: "Stai attento a come parli". Un avviso quello rivolto al numero dieci che lascia intendere sanzioni più importanti di una semplice ammonizione in caso di altre proteste. 

