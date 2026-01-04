Lazio, Sarri: "Cessione Castellanos? Si poteva arrivare pronti..."
04.01.2026 15:29 di Christian Gugliotta
Maurizio Sarri ha parlato ai microfoni di dazn dopo il triplice fischio della sfida tra Lazio e Napoli, commentando la sconfitta incassata dai biancocelesti.
Interrogato sulla cessione di Valentin Castellanos, il tecnico toscano ha espresso il proprio pensiero sull'addio del centravanti, evidenziando come la società avrebbe dovuto farsi trovare pronta. Queste le sue parole:
“Cessione Castellanos? Il ragazzo era propenso per questo tipo di soluzione. Quando ci sono queste situazioni è difficile trattenere un giocatore. Essendo una situazione che poteva succedere si poteva arrivare pronti”.
