Melli: "Gli arbitri continuano a massacrare la Lazio, situazione allarmante"

Un inizio anno in salita per la Lazio di mister Sarri che esce sconfitta dal primo match del 2026 per mano del Napoli. Oltre al danno anche la beffa visto che i biancocelesti chiudono il match in 9 e dovranno fare a meno contro la Fiorentina di Noslin e Marusic.

Sul match ecco il pensiero di Franco Melli ai microfoni di Radio Radio: "Senza togliere niente al grande Napoli che abbiamo visto all’Olimpico, un Napoli che avrebbe meritato di vincere in maniera più larga, gli arbitri continuano a massacrare la Lazio in un lungo e in largo. Gli espulsi accumulati sono un numero incredibile, la Lazio con la Fiorentina non avrà attaccanti perché Noslin è stato espulso in maniera completamente ingiusta. Massa invece lo ha buttato fuori, e poi ha completato l’opera con l’espulsione di Marusic. La superiorità del Napoli non era in discussione, ma la Lazio ha il complesso, giusto o esagerato, di essere perseguitata. Sfido qualsiasi altra squadra a non pensarlo dopo le ultime 5-6 partite".

"C’è stata solo la traversa di Guendouzi, non è che possiamo stare a discutere sulla superiorità in campo di gente come McTominay e Lobotka a centrocampo. Adesso il Napoli è chiaramente da scudetto, Politano è stato formidabile, vincendo il confronto con Zaccagni. La situazione con gli arbitri non ha influito sul risultato di oggi ma penalizza per le prossime".

