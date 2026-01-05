Calciomercato Lazio | Non solo Gila, Tare (ri)vuole Marusic: le ultime
CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Igli Tare guarda in casa Lazio. Non solo Mario Gila, scoperto dallo stesso diesse albanese e portato in biancoceleste nell'estate del 2023. Il dirigente del Milan vorrebbe riabbracciare in rossonero anche Adam Marusic. Il terzino montenegrino ha il contratto in scadenza a giugno e il club di via Aldo Rossi vorrebbe assicurarselo.
Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Milan vorrebbe mettere sul piatto un accordo biennale fino al 2028 con opzione per il terzo anno riservata unicamente al club. Sfruttando i rapporti privilegiati, Tare avrebbe ricevuto il gradimento del giocatore che metterebbe i rossoneri come prima opzione. Sempre secondo il quotidiano, il dirigente milanista vorrebbe anticipare i tempi e chiudere l'operazione durante questo mese di trattative.
Non sarà semplice perché i rapporti, dopo il divorzio di due estati fa, non è dei migliori. Tuttavia Sarri sogna di riabbracciare Loftus Cheek, già allenato ai tempi del Chelsea, e questo potrebbe essere un aiuto nei discorsi tra i due club. Per lasciare andare Marusic con sei mesi d'anticipo, il Milan sarebbe disposto a versare un piccolo contributo o a inserire una contropartita tecnica.