Calciomercato Lazio | Pista Fabbian, Di Vaio sibillino: le sue parole

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO - Giovanni Fabbian resta un obiettivo per il calciomercato di gennaio della Lazio. Il centrocampista del Bologna piace a Sarri da un paio d'anni e il calciatore ha le caratteristiche adatte per il gioco delle aquile. Nelle ultime ore si è parlato di nuovi contatti per portare il calciatore nella Capitale. Un contatto diretto tra le parti con gli emiliani che avrebbero aperto al trasferimento.

Marco Di Vaio, dirigente dei felsinei, ha parlato alla vigilia del match con l'Inter ai microfoni di DAZN e ha detto di non aver ricevuto offerte ma non ha chiuso a un eventuale trasferimento. Ecco le sue parole:



"Per quanto riguarda Fabbian sono voci che arrivano ma non c'è stato alcun contatto diretto, per noi è un giocatore molto importante e lo ha dimostrato anche nell'ultima partita. Vedremo quello che succederà".