Lazio, Guendouzi verso il Fenerbahce? I tifosi invadono i suoi social
Il futuro di Matteo Guendouzi è sempre più lontano dalla Capitale. Il centrocampista della Lazio è finito nel mirino di diversi club europei tra cui il Fenerbahce, che sarebbe pronto a presentare vicina ai 30 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni del francese.
Dopo la cessione di Castellanos, il club biancoceleste potrebbe chiudere un'altra plusvalenza importante cedendo Guendo, motivo per cui la dirigenza starebbe seriamente valutando di accettare un'eventuale proposta dalla Turchia, così da poter rinforzare la rosa con gli introiti di queste due cospicue cessioni.
In attesa di nuovi sviluppi su questo fronte, i tifosi del Fenerbahce sono letteralmente impazziti all'idea di poter accogliere il centrocampista, inondando di commenti il profilo Instagram del giocatore.