Capello tuona contro gli arbitri: "Sono una mafia! E il Var..."

© foto di Federico De Luca

Duro attacco di Fabio Capello agli arbitri. In un'intervista rilasciata ai microfoni di Marca, l'ex allenatore, ora opinionista a SkySport, ha criticato tutta la classe arbitrale e l'utilizzo del VAR. Di seguito le sue parole a riguardo.

"Il VAR? Una casta chiusa, gli arbitri sono una mafia. Non vogliono contare sugli ex giocatori per il VAR, gente che conosce i movimenti del calcio, il gesto che fa un giocatore per fermarsi o aiutarsi... Spesso prendono decisioni non corrette perché non hanno giocato. Un giocatore viene toccato in faccia, si butta e fischiano. Ma perché fischi? Mi fa impazzire questa cosa".

"Mettine (un ex giocatore o ex allenatore, ndr) uno lì che dica all'arbitro: 'A me non sembra rigore'. Con la UEFA abbiamo analizzato 20 rigori fischiati: rivisti da ex giocatori e allenatori, solo 6 erano rigori, 14 no".