Lazio, il West Ham deve registrare Castellanos in mattinata: ecco perché
05.01.2026 10:40 di Simone Locusta
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Corsa contro il tempo per il West Ham. Il club londinese ha fretta, vuole registrare il Taty Castellanos entro le 12 di questa mattina. Vista la situazione critica dopo la sconfitta per 3-0 contro i Wolves, il West Ham ha bisogno a tutti i costi del nuovo centravanti il prima possibile.
Stando a quanto riportato da Hammers News in Inghilterra, per avere a disposizione Castellanos per la prossima sifda contro il Nottingham Forrest, il West Ham è obbligato a registrarlo ufficialmente entro le 12:00 di questa mattina.
Per risolvere la questione potrebbe scendere in campo David Sullivan, copropietario del club inglese. L'annuncio, e quindi l'ufficialità del passaggio dell'attaccante argentino al West Ham, potrebbe quindi essere svelato a breve.
autore
Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.