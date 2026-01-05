Lazio, Castellanos al West Ham: il comunicato del club biancoceleste
05.01.2026 13:45 di Christian Gugliotta
Valentin Castellanos lascia la Lazio. Il centravanti argentino lascia la Capitale dopo due anni e mezzo e sbarca in Premier League alla corte del West Ham per circa 30 milioni di euro.
Dopo l'annuncio ufficiale degli Irons, è arrivato anche quello del club biancoceleste, che ha salutato il Taty con una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito:
"La S.S. Lazio informa di aver ceduto a titolo definitivo il calciatore Valentin Castellanos al West Ham United Football Club. Castellanos, acquistato nell`estate 2023 dal New York City, lascia i biancocelesti dopo aver collezionato 98 presenze e segnato 22 gol. Tutto il club desidera ringraziare Taty per il contributo dato e augura a lui e alla sua famiglia il meglio per il futuro".
autore
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.