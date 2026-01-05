Giudice Sportivo, pioggia di multe per la Roma dopo l'Atalanta: la nota
05.01.2026 18:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Roma multata. Dopo la gara contro l'Atalanta, il Giudice Sportivo ha comminato due ammende per la società giallorossa. Il motivo è legato al comportamento dei tifosi romanisti in trasferta a Bergamo, che è stato tutt'altro che impeccabile. Di seguito la nota ufficiale.
Ammenda di € 20.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, al 44° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco un petardo che colpiva un Assistente a un piede, senza conseguenze lesive e, successivamente scoppiando a un metro di distanza, lo stordiva momentaneamente.
Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato tre fumogeni sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
