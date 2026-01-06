Melli duro con Sarri: "È in netto declino. Con Baroni la Lazio..."

TUTTOmercatoWEB.com

Franco Melli, nel corso di Radio Radio Lo Sport, ha detto la sua sul momento della Lazio non risparmiando dalle critiche Maurizio Sarri. Spiegando il suo punto di vista ha fatto anche un paragone con l'ex allenatore, Marco Baroni. Le considerazioni: "Lazio, Sarri è in netto e clamoroso declino. L’anno scorso, con Baroni e gli stessi giocatori, la Lazio era ammirata da tutti e, senza errori arbitrali, sarebbe andata in Champions League“.

Riferendosi alla sfida col Napoli, Melli ha aggiunto: "Sarri ha sbagliato completamente l’approccio alla partita, andava preparata in modo del tutto diverso“. E infine, sugli arbitri: "C’entrano eccome, perché hanno buttato olio bollente sulle ferite. Le espulsioni di Noslin e Marusic sono danni che si protrarranno nel tempo, visto che i giocatori non ci saranno nella prossima partita".

