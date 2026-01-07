Calciomercato Lazio | Ratkov, quanti infortuni: la sua storia clinica preoccupa

RASSEGNA STAMPA - Petar Ratkov è in arrivo a Roma per sostenere le visite mediche a Villa Mafalda. In mattinato è previsto il suo atterraggio a Fiumicino, poi nelle ore seguenti tutti i controlli del caso, prima della firma sul contratto e dell'ufficialità. Una prassi necessaria, ma che per Ratkov potrebbe rivelarsi indispensabile.

Come sottolinea il Messaggero e conferma la sua storia clinica, infatti, Petar Ratkov negli ultimi anni si è dimostrato particolarmente incline agli infortuni. Il primo serio stop lo aveva avuto ad agosto del 2023, quando si era trasferito dal Blacka Topola al Salisburgo. Un problema alla coscia che lo ha tenuto fuori un mese e mezzo costringendolo a saltare 9 partite tra club e Nazionale. Il secondo, invece, è arrivato nella seconda parte della scorsa stagione.

GLI INFORTUNI DI RATKOV - Tra il 2024 e il 2025, infatti, Ratkov è stato costretto fermarsi per 56 giorni complessivi, saltando la bellezza di 11 partite prima per un nuovo infortuni alla coscia (41 giorni di stop) e poi per un fastidio al ginocchio (fermo 15 giorni). La speranza è che il trasferimento alla Lazio possa permettergli di lasciarsi alle spalle queste noie muscolari che lo hanno attanagliato di recente, permettendogli di mettersi al servizio di Sarri nelle migliori condizioni possibili.