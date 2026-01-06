Calciomercato Lazio | Raspadori, la scelta dell'Atletico Madrid per la Supercoppa
06.01.2026 12:10 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
È tutto pronto per la Supercoppa di Spagna. Come di consueto, sarà una final four che si giocherà in Arabia Saudita. A sfidarsi saranno Barcellona, Athletic Bilbao, Real Madrid e Atletico Madrid.
In semifinale ci sarà il derby di Madrid, in programma giovedì 8 gennaio. Per l'occasione, il tecnico del colchoneros Simeone ha diramato la lista dei convocati che prenderanno parte al torneo.
Nell'elenco c'è anche Raspadori, in mezzo a diverse voci di mercato con la possibilità di tornare a giocare in Italia. Su di lui ci sono soprattutto Lazio e Roma, ma anche Napoli, Atalanta e Galatasaray. Di seguito tutti i nomi.
