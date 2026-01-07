Lazio, Castellanos divide il West Ham: i commenti dei tifosi sul suo esordio

Non è stato di certo l'esordio che si aspettava Valentìn Castellanos con la maglia del West Ham. L'attaccante ex Lazio non è riuscito a ottenere la prima vittoria con gli Hammers, incassando anzi una sconfitta che rischia di essere determinante per il destino del club londinese. Il Taty è stato protagonista in negativo, seppur sfortunato, del match. Il suo fuorigioco sul gol di Summerville ha portato all'annullamento del 2-0 degli Irons, seguito pochi minuti dopo dal pareggio del Nottingham Forest.

I COMMENTI DEI TIFOSI - Un episodio che incide sulla valutazione che i tifosi del West Ham hanno fatto sul debutto. Debutto che, facendo un giro dei social, si è rivelato a dir poco divisivo. Se da una parte c'è chi ha apprezzato al sua vivacità offensiva e alcune buone giocate tecniche, dall'altra in molti lo hanno rimproverato perché troppo appariscente e poco concreto, soprattutto per un paio di occasioni non sfruttate.

DOVRA' ESSERE UN ALTRO TATY - Insomma, un dibattito che Castellanos si porta dietro dai due anni e mezzo di Lazio. L'attaccante argentino non ha mai messo tutti d'accordo ma, anzi, spesso ha diviso tra chi ne apprezzava la qualità e chi preferiva la concretezza. A Londra, con il West Ham, però, non saranno ammesse rabone o altre giocate troppo leziose. L'obiettivo è quello della salvezza e, per una volta, anche Castellanos dovrà vestire i panni dell'attaccante cinico.

Taty in action pic.twitter.com/1r8tjn78rz — West Ham United (@WestHam) January 6, 2026