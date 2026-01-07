NEWS | Roma: il salvataggio di uno struzzo dopo la piena dell'Aniene - VD
07.01.2026 13:20 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Il maltempo ha causato fortissimi disagi nella Capitale soprattutto a causa della piena dell’Aniene. Una piena che ha richiesto tantissimi interventi da parte della Protezione Civile tra cui uno in particolare ha lasciato il segno. Una squadra di volontari ha infatti salvato uno struzzo travolto alla piena nella zona di Colli Aniene... <<< MALTEMPO ROMA >>>
autore
Jessica Reatini
