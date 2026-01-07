Calciomercato Lazio | De Grandis critico: "Sono spaventato! Ratkov..."

La Lazio vende (Castellanos e Guendouzi) e, per il momento, ha acquistato solo Ratkov in attacco come sostituto del Taty. La società biancoceleste, nel frattempo, porta avanti le trattative per Maldini e Fabbian nella speranza di regalare a Sarri due nuovi centrocampisti. Movimenti di mercato che, però, stanno dividendo in casa biancoceleste, tra chi è curioso di capirne gli effeti e, invece, chi non trova una strategia logica. A tal proposito, ai microfoni di Radio Laziale, è intervenuto il giornalista di Sky, Stefano De Grandis.

MERCATO - "Sono spaventato da come potrà continuare il mercato. Da un punto di vista generale le cessioni mi sembrano economicamente giuste perché qualcosa dovevi fare, sono curioso di vedere come si muove ora la società. Sarri va seguito, se chiede dei giocatori bisogna puntare su quelli, per esempio su Loftus Cheek mi aspetto un tentativo forte della Lazio su di lui, anche se non credo il Milan voglia privarsene".

RATKOV - "Ratkov lo voglio vedere, se farà male sarò il primo a criticarlo ma è un acquisto che ha senso, un giocatore con una media di più di un goal ogni due partite".

LAZIO SENZA ATTACCANTI - "La Lazio non ha una progettualità, presentarsi oggi senza attaccanti è grave, anche se non hai Noslin per una follia di Massa. Quello non è mai secondo giallo".