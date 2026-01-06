Lazio, trovato l’accordo per il rinnovo di Basic: tutti i dettagli
06.01.2026 16:37 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
La Lazio si muove per i rinnovi. Oltre che sulle cessioni, la società biancoceleste è al lavoro anche per blindare alcuni giocatori in scadenza. Tra questi c’è sicuramente Toma Basic, che ha un contratto fino al prossimo giugno.
Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la Lazio avrebbe trovato un accordo con il croato fino al 2030. La trattativa è in chiusura: ora il centrocampista sembra destinato a rimanere nella Capitale agli ordini di Sarri.
Quest'anno si è rivalorizzato a partire da fine settembre, dalla trasferta contro il Genoa. Il tecnico l'aveva inserito in lista Serie A a causa dell'emergenza che aveva colpito la squadra dopo il derby. Ora è titolare fisso e al centro del progetto.