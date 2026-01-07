Lazio, Abbate: "Sarri non sa chi sia Ratkov! Non gliel'hanno detto..." - VD

Intervenuto in collegamento a Radio Laziale, il giornalista de Il Messaggero Alberto Abbate ha parlato del mercato della Lazio tra i nomi di Ratkov, Maldini e Fabbian. Di seguito le sue dichiarazioni.

“Sarri non sa minimamente chi sia Ratkov. Non sapevano che lo stavano trattando, fino all’altro ieri mattina hanno continuato a dirgli che avrebbero provato a prendere Raspadori. Poi c'era questo patto che se non fosse arrivato l’ex Napoli avrebbero preso un baby da far crescere alle spalle di Noslin e Dia, acquistando anche una mezzala importante. Ma non credo che questo avverrà".

"Il problema non è Ratkov in sé, che magari sarà anche un centravanti forte e di prospettiva, ma è che ha delle caratteristiche che non c’entrano nulla con quelle richieste da Sarri, che aveva già rifiutato Pinamonti, Lucca e Piccoli. Ratkov lascerà interdetto il tecnico, il mio timore è che difficilmente giocherà. Ha caratteristiche totalmente opposte a quelle che predilige Sarri".

"Maldini? A Sarri è stato chiesto esplicitamente, lui ha detto 'no'. C'è anche il nome di Toth, che però Fabiani smentisce totalmente. Il diesse può fare tutti i depistaggi che vuole, ma l'importante è che accontenti il mister".