Lazio, Ratkov e l'amichevole saltata con il Salisburgo: cosa c'è dietro
06.01.2026 20:50 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Petar Ratkov diventerà a breve un nuovo giocatore della Lazio. La società biancoceleste ha trovato l'accordo con il Salisburgo, il centravanti classe 2003 si trasferirà in Italia per circa 14 milioni di euro. Un primo passo lontano dall'Austria l'aveva già fatto nella giornata di oggi, saltando l'amichevole in programma contro il Bayern Monaco, terminata sul risultato di 0-5 per i tedeschi. Secondo quanto riportato dal portale austriaco laola1.at, il serbo era assente a causa di un attacco influenzale. Nella giornata di domani, però, volerà a Roma per firmare con la Lazio.
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.