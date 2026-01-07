Calciomercato Lazio | Si riempie la cassa: quanto guadagna dalle cessioni?
CALCIOMERCATO LAZIO - Il must dei giorni che anticipavano la sessione invernale di mercato è stato: la Lazio potrà muoversi liberamente, ma dovrà riempire le casse. Detto, fatto. Al 7 gennaio la società biancoceleste ha messo a segno due cessioni, una già ufficiale, l'altra solo da annunciare, che hanno rimpinguato il budget a disposizione del club.
DUE CESSIONI - La prima è stata quella immediata del Taty Castellanos al West Ham, concretizzata già il 1° gennaio. La seconda quella di Matteo Guendouzi che, a breve, partirà alla volta di Istanbul per indossare la maglia del Fenerbahce. Due partenze importanti per la Lazio che, però, hanno permesso alla società di appesantire il proprio portafoglio.
L'INCASSO (E LE FUTURE SPESE) DELLA LAZIO - Tra i 30 milioni per la vendita di Castellanos e gli altri 30 (bonus inclusi) per quella di Guendouzi, Lotito e Fabiani hanno portato 60 milioni nelle casse della Lazio. Di questi 14 sono stati spesi per l'arrivo di Ratkov, atteso in mattinata a Fiumicino. Gli altri dovrebbero essere investiti su Maldini (10) e su Fabbian per il quale il Bologna chiede 15, ma la Lazio oggi si è spinta fino a 12 milioni, come vi abbiamo raccontato nelle scorse ore.