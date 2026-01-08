Lazio | Ancora un torto arbitrale, il Corriere dello Sport titola: "Ora basta!"
RASSEGNA STAMPA - Il pareggio andato in scena all'Olimpico tra Lazio e Fiorentina si è concluso tra le polemiche per un arbitraggio, ancora una volta, non all'altezza. Il rigore non dato per la trattenuta di Pongracic su Gila nel primo tempo è solo l'ultimo episodio di una striscia di errori arbitrali subiti dai biancocelesti in questa stagione, un torto, l'ennesimo, che anche Sarri ha fatto fatica a digerire.
A fine partita, il tecnico ha commentato l'episodio, esprimendo la sua frustrazione per la decisione di Sozza di non assegnare il penalty: "Penso che il rigore non assegnato nel primo tempo gridi vendetta". Mau ha poi aggiunto: “I ragazzi sono un po’ frustrati da questa situazione e anche io ho un po’ di giramento. Sinceramente nel calcio pensavo di aver visto tutto considerata l’età, ma non possiamo influire quindi è inutile spenderci tante energie".
"Ora basta!". Questo il titolo in prima pagina del Corriere dello Sport, a sottolineare come, in casa biancoceleste, la pazienza si ormai terminata da tempo.