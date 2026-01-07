Lazio, Guendouzi al Fenerbahce: c'è l''here we go' di Romano

Lazio, Guendouzi al Fenerbahce: c'è l''here we go' di Romano
È fatta per l'addio di Guendouzi. Come vi abbiamo raccontato, il centrocampista passerà dalla Lazio al Fenerbahce per circa 30 milioni di euro. La conferma sulla trattativa è arrivata da Fabrizio Romano con il suo celebre 'here we go'. Di seguito l'annuncio.

