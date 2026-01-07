Lazio, Guendouzi al Fenerbahce: c'è l''here we go' di Romano
07.01.2026 09:40 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
È fatta per l'addio di Guendouzi. Come vi abbiamo raccontato, il centrocampista passerà dalla Lazio al Fenerbahce per circa 30 milioni di euro. La conferma sulla trattativa è arrivata da Fabrizio Romano con il suo celebre 'here we go'. Di seguito l'annuncio.
🚨🟡 Mattéo Guendouzi to Fenerbahçe, here we go! Verbal agreement in place for €29m package, add-ons included.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 7, 2026
Paperwork being drafted between clubs in order to give final green light and sign this week.
Guendouzi already agreed terms, as @yagosabuncuoglu reports. pic.twitter.com/WTG2GEutz1
