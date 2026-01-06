Capello, la dura risposta di Mazzoleni: "Dopo Calciopoli..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Alberto Mariani

Stanno facendo molto discutere le parole di Fabio Capello nei confronti degli arbitri che l’ex allenatore ha definito una “mafia”. Nonostante lo stesso Capello abbia sottolineato come la sua frase sia stata decontestualizzata e strumentalizzata l’ex arbitro Mario Mazzoleni ha voluto rispondere a tono ai microfoni di Giornale Radio.

“Le dichiarazioni di Capello sugli arbitri sono gravissime e bruttissime: andrebbe querelato per ciò che ha detto. Se l’AIA avesse un’associazione più di peso un personaggio del genere andrebbe querelato”.

“È ignorante una persona che usa certe parole, soprattutto dopo aver vissuto gli anni di Calciopoli. Mi aspettavo da un uomo maturo un po’ più di prudenza, invece per far parlare di sé oggi servono solo dichiarazioni del genere”.

