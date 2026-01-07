Lazio, c'è l'accordo per il rinnovo di Basic: tutti i dettagli
RASSEGNA STAMPA - In pochi mesi si è guadagnato il rinnovo, Toma Basic. Prima di fine settembre, quando è rientrato in lista al posto di Dele-Bashiru per giocare contro il Genoa, era un esubero. Ormai fuori dal progetto da tempo, aspettava solo la fine del suo contratto a giugno. Sarri però l'ha rivalorizzato e messo al centro della Lazio, di cui ora è un titolare fisso.
La società biancoceleste, per questo, ha lavorato al suo rinnovo per accontentare il tecnico. Come riportato da Il Corriere dello Sport, si è vicinissimi all'accordo per un prolungamento fino al 2030. La trattativa è in chiusura, mancano solo alcuni dettagli da limare. Da 1,6 milioni di euro, il croato arriverà a percepire un ingaggio vicino ai 2 milioni.
L'annuncio ufficiale potrebbe arrivare già nei prossimi giorni. Sarri ha spinto tanto per mantenerlo in rosa e la Lazio si è mossa in questo senso, trovando in poco tempo l'accordo per farlo rimanere nella Capitale. Toma Basic ancora in biancoceleste.