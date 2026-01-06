Ciabattini e i bilanci 2025 di Lazio e Roma: "Ecco qual è la situazione"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Paolo Ciabattini, esperto in Sport Business, è intervenuto a Sportitalia, dove ha parlato dei bilanci di Lazio e Roma. Ecco di seguito le sue dichiarazioni:

“Lazio? Chiude il bilancio del 2025 con 17 milioni di euro in attivo, dopo il positivo del 2024 con 38 (milioni). Deve recuperare dal punto di vista economico. Quindi vendere questi due giocatori (Castellanos e Guendouzi, ndr) vuol dire mettersi in tasca circa 35 milioni di plusvalenze, aver già messo a posto il conto economico e aver trovato la liquidità per rifare il mercato. Ora tutto sta nel trovare, con quei soldi, i giocatori che valgano i due che lasciano. Ad esempio Guendouzi, che è uno dei migliori centrocampisti della Serie A, come ritengo io, e Castellanos che non ha nulla da invidiare a tanti altri attaccanti. Quindi si tratterà di cercare di non indebolire ulteriormente una rosa che già non si è rinforzata dopo il blocco del mercato (della scorsa estate, ndr)”.

“Roma? In realità sarebbe, sulla carta, quella che può spendere meno di tutte. È tra i peggiori bilanci della Serie A, insieme a Juventus e Como. Il Como chiude con 105 (milioni, ndr) di perdita, la Juve 58 (milioni, ndr) e la Roma con 54 (milioni, ndr), insieme al Parma. Aldilà del fatto che i Friedkin potrebbero essersi stufati, visto che hanno già sborsato in 4 anni qualcosa come 1 miliardo di euro tra acquisto (del club giallorosso, ndr), ricapitalizzazioni svariatissime, a livello della Juve, e delisting (dalla Borsa Italiana, ndr), Il problema più grosso che ha la Roma è il Fair Play Finanziario. La Roma ha firmato nel 2022 un Settlement Aggriment con la Uefa ed è molto lontana dal rispettarlo. Si completerà nel dicembre del 2026 e, ad oggi, questi 54 milioni di perdita nel 2025, con la campagna acquisti estiva, sono diventati qualcosa di più. Quindi, come aveva già anticipato Ranieri, se la Roma non dovesse andare in Champions, dovrebbe trovare il modo di recuperare circa 90 milioni, forse anche 100, dalla campagna acquisti di questa estate. Adesso spenderà, anche se non dovrebbe, ma fa bene perché almeno se la gioca per cercare di arrivare nelle prime 4”.