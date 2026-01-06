FORMELLO - Lazio, Sarri e le scelte anti-Fiorentina: Guendo rischia, sale Isaksen

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Emergenza totale, e ci si mette anche il mercato. Sarri è costretto a preparare la gara contro la Fiorentina con pochi uomini e tanti dubbi, invischiato in un mix di infortuni, squalifiche, Coppa d'Africa e cessioni. In difesa non ci sarà Marusic, espulso contro il Napoli: il suo posto a destra lo prenderà Lazzari. Il resto del reparto si chiuderà con Gila e Romagnoli al centro e Pellegrini a sinistra.

Hysaj sarà in panchina, da domenica è rientrato in lista. Out invece Patric per una lesione al polpaccio. Sulle scelte a centrocampo può influire il mercato: Guendouzi è in trattativa con il Fenerbahce, c'è il rischio che parta dalla panchina. Il dubbio è con Vecino (recuperato dalla febbre) per giocare insieme a Cataldi e Basic. Rovella è convocato, ma non ancora in condizione; è ancora fuori Dele-Bashiru, ai quarti di Coppa d'Africa con la Nigeria;

Lo stesso vale per Dia, ancora in gioco con il Senegal. Oltre al Taty, ceduto al West Ham, in attacco mancherà pure Noslin, il secondo espulso di due giorni fa. La scelta al centro del tridente ricadrà quindi su Pedro come falso nueve. Confermato Zaccagni a sinistra, mentre a destra è aperto il ballottaggio tra Isaksen e Cancellieri. Può spuntarla il danese, visto che l'ex Parma può anche essere adattato come punta.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Pedro, Zaccagni. A disp.: Mandas, Furlanetto, Hysaj, Nuno Tavares, Provstgaard, Vecino, Rovella, Belahyane, Cancellieri. All.: Sarri.