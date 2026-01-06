Nuno Tavares al Besiktas? La Lazio: "Dobbiamo prima trovare un sostituto"
Nuno Tavares può essere il prossimo a lasciare la Lazio. Il terzino sinistro può partire in questo mercato di gennaio dopo l'addio di Castellanos al West Ham e la possibile cessione di Guendouzi al Fenerbahce. Sul portoghese c'è soprattutto l'interesse dell'Arabia Saudita e del Besiktas in Turchia.
Come riportato dal portale sporx.com, i bianconeri avevano puntato Hadjam per la difesa, ma dopo il suo infortunio hanno cambiato obiettivo. Ora in lista ci sono Lucas Piton del Vasco da Gama, su cui c'è più di un dubbio, e proprio Nuno Tavares.
Dalla Lazio però è arrivato un messaggio chiaro: "Dobbiamo prima trovare un sostituto". La linea è chiara, prima di lasciar partire il portoghese la società biancoceleste deve bloccare un altro difensore. Ci sarebbe già un pre-accordo con Pedraza del Villarreal, che però arriverebbe a zero a giugno. Andrebbe anticipato il suo arrivo attraverso un conguaglio.