Calciomercato Lazio | Raspadori - Roma: il diesse Massara fa il punto
06.01.2026 17:35 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Nel pre partita di Lecce - Roma, il direttore sportivo giallorosso Frederic Massara è intervenuto ai microfoni di Dazn. In particolare ha parlato di mercato e del nome di Raspadori dell'Atletico Madrid, finito nel mirino anche della Lazio.
Di seguito le sue parole: "Il mercato è un'opportunità per migliorarci e per portare più qualità. Siamo vigili, ci sono alcune situazioni in evoluzione e nelle prossime ore ne sapremo di più".
"Raspadori? Ci sono delle discussioni in corso tra tutte le parti, dovrebbe avere degli sviluppi veloci in un senso o nell'altro. Cercheremo di trovare delle soluzioni utili per questa squadra".
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.