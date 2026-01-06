Calciomercato Lazio | Loftus-Cheek, Lotito ha l'asso nella manica: la situazione
CALCIOMERCATO LAZIO - Il nome di Ruben Loftus-Cheek è sempre uno dei più caldi in casa Lazio per rinforzare il centrocampo. Nelle scorse ore vi avevamo raccontato di una trattativa complicata, soprattutto per le richieste d'ingaggio fatte dal calciatore. Nonostante l'apertura a Sarri di qualche settimana fa. A renderla ulteriormente più ardua, però, è anche la volontà di Igli Tare, dai tempi della Lazio innamorato del centrocampista inglese e che non sembrerebbe intenzionato a farlo partire nella finestra di gennaio.
GILA - Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, però, dalla la società capitolina avrebbe una pedina da poter utilizzare per far cambiare idea al direttore sportivo rossonero. E questa pedina porta il nome di Mario Gila. Il centrale spagnolo è un obiettivo dei rossoneri. Tare, dopo averlo portato a Roma, vorrebbe approfittare della sua situazione contrattuale per convincerlo a vestire la maglia rossonera e, in questo senso, l'interesse nei confronti della Lazio per Loftus-Cheek potrebbe essere un'occasione per portare a dama entrambe le operazioni.
CONFRONTO - Prima di passare a una proposta ufficiale, però, le società dovranno confrontarsi con i rispettivi tecnici, tirare una linea e capire quale sia la strada più conveniente: se favorire uno scambio o rivolgersi ad altri obiettivi. Chissà se, in questo senso, l'ultimo infortunio di Loftus-Cheek possa portare verso nuove evoluzioni.