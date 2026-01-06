Milan in ansia: Loftus-Cheek si ferma in allenamento. Le condizioni
06.01.2026 16:00 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Milan in ansia per le condizioni di Loftus-Cheek. Il centrocampista inglese si è infatti fermato durante l’allenamento odierno a causa di un piccolo problema fisico.
Per l’inglese non dovrebbe trattarsi di nulla di grave ma le sue condizioni verranno valutate nelle prossime ore in vista della gara contro il Genoa in programma giovedì 8 gennaio.
