Calciomercato Lazio | Loftus-Cheek, Sarri spera: ma c'è un ostacolo
CALCIOMERCATO LAZIO - Il sogno a centrocampo di Maurizio Sarri si chiama Ruben Loftus-Cheek. Ormai non è più un segreto. Il centrocampista inglese ha guà lavorato con il tecnico nell'unica stagione al Chelsea e quest'anno sta trovando continuità con il Milan in campionato. La sua fisicità, ma anche l'ottimo tasso tecnico, sono le caratteristiche alle quali Sarri ambisce per rinforzare la propria rosa.
Loftus-Cheek sarebbe, nella testa del Comandante, quell'innesto capace di alzare il livello della sua squadra. Motivo per cui la Lazio negli scorsi giorni ha provato ad approfondire la situazione, facendosi avanti con un sondaggio, ma senza trovare molti spazi di manovra.
PROBLEMI DI INGAGGIO - Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, infatti, il primo ostacolo per la buona riuscita della trattativa sarebbe l'accordo con il calciatore. Nonostante il contatto di cui vi avevamo parlato qualche settimana fa, le richieste del calciatore sarebbero comunque troppo elevate per poter impostare una trattativa.