Lazio, Guendouzi ha chiesto di andare via. E contro la Fiorentina...
RASSEGNA STAMPA - Priorità al campo. Per qualche ore bisognerà mettere da parte il mercato: la Lazio aspetta la Fiorentina di Vanoli per l'ultima giornata del girone d'andata di campionato. Per la gara dell'Olimpico il dubbio maggiore è sulla presenza dal primo minuto di Guendouzi, in uscita verso il Fenerbahce.
Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, nel primo pomeriggio di ieri il francese era negli uffici di Formello per discutere il suo trasferimento in Turchia, poi ha lavorato in gruppo per la rifinitura. Ha esternato la sua volontà di lasciare la Lazio, dando comunque la sua disponibilità per la gara contro i viola, come scrive La Repubblica.
Dovrebbe quindi partire da titolare, ma per forza di cose sarà distratto dal mercato. Una difficoltà in più per Sarri, che dovrà fare a meno anche di Marusic, Noslin, Patric, Dia e Dele-Bashiru, oltre che di Castellanos ormai ceduto al West Ham.