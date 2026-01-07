Lazio - Fiorentina, il dato sui biglietti: quanti spettatori ci saranno all'Olimpico?
RASSEGNA STAMPA - Il supporto del popolo laziale non è mai mancato alla Lazio. Questo è una costante da sempre, soprattutto nelle difficoltà, soprattutto in un periodo storico arduo per responsabilità che non riguardano ambiente, squadra e allenatore.
Motivo per cui la gente laziale ha deciso di compattarsi, facendo sentire il propri dissenso alla società, ma anche il proprio affetto ai giocatori e a Sarri. Affetto che non mancherà anche nella partita contro la Fiorentina di questa sera, in programma alle 20.45 allo Stadio Olimpico di Roma e che sancirà la chiusura del girone d'andata di Serie A.
TIFOSI PRESENTI - Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, questa sera nell'impianto capitolino sono previste circa 35.000 persone. Ai 29.918 abbonati, infatti, si sono aggiunti i poco più di 5.000 tagliandi venduti.