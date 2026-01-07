Fiorentina, Vanoli cambia in attacco! Le ultime in vista della Lazio
RASSEGNA STAMPA - Il calciomercato in casa Lazio e Fiorentina sta attirando le attenzioni di entrambe le piazze. Piazze curiose di scoprire quale sarà il destino di due squadre che occupano posizioni di classifica troppo basse per il loro blasone. Questa sera però le formazioni di Sarri e Vanoli si ritroveranno in campo, alle ore 20.45, per concludere il girone d'andata allo Stadio Olimpico di Roma.
Una partita che metterà in palio tre punti che, come spesso si dice, saranno fondamentali. La Lazio vuole ritrovare la vittoria, soprattutto per la fiducia. Per la Fiorentina vincere significherebbe poter uscire da una ancora pericolosa zona retrocessione. I due allenatori stanno studiando la formazione migliore, alle prese - soprattutto Sarri - con alcune defezioni.
VANOLI CAMBIA IN ATTACCO - In tal senso, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, Paolo Vanoli sembrerebbe avere le idee abbastanza chiare. Rispetto all'undici che ha vinto contro la Cremonese, il tecnico ex Torino dovrebbe effettuare due cambi. Il primo sarà in attacco dove tornerà dal primo minuto Moise Kean, subentrato a Roberto Piccoli nella scorsa uscita (segnando al 92' il gol vittoria).
LE ALTRE SCELTE - Mentre sulla corsia mancina Robin Gosens dovrebbe riprendersi la titolarità a poco più di due mesi dall'ultima volta. Sulla trequarti toccherà di nuovo ad Albert Gudmundsson, mentre in regia a Nicolò Fagioli, in netta crescita. Mentre non sarà a disposizione Jacopo Fazzini, ancora alle prese con un infortunio, così come Edin Dzeko e il lungodegente Tariq Lamptey. Esclusi dai convocati.
CLICCA QUI PER LA PROBABILE FORMAZIONE DELLA LAZIO
PROBABILE FORMAZIONE FIORENTINA (3-5-2) - De Gea; Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Dodo, Mandragora, Fagioli, Ndour, Gosens; Gudmundsson, Kean. All.: Vanoli.