Fiorentina, i convocati di Vanoli: ancora out Fazzini e Dzeko
06.01.2026 19:15 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: Lalazosiamonoi.it
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di Federico De Luca 2025
Sono stati da poco diramanti dalla Fiorentina i convocati per la sfida di domani a Roma contro la Lazio. Le novità più importanti sono il ritorno di Christensen, oltre all’assenza di Martinelli che oggi si è sottoposto alle visite mediche con la Sampdoria. Fuori ancora sia Fazzini (non in condizione) che Dzeko che ancora non ha recuperato dal problema fisico che già lo aveva messo ko con la Cremonese.
Ecco la lista completa:
Portieri: De Gea, Lezzerini, Christensen
Difensori: Comuzzo, Dodo, Fortini, Kospo, Kouadio, Mari, Parisi, Pongracic, Ranieri, Gosens
Centrocampisti: Mandragora, Ndour, Nicolussi C., Fagioli, Sohm
Attaccanti: Gudmundsson, Kean, Kouame, Piccoli, Solomon
autore
Elena Bravetti
Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.