Lazio - Ratkov, si riaccende l'asse con il Salisburgo. L'ultimo acquisto...
Il primo acquisto di gennaio arriva dall'Austria. La Lazio ha chiuso per l'arrivo di Petar Ratkov, centravanti classe 2003 del Salisburgo. Nella notte la società biancoceleste ha affondato il colpo, chiudendo l'operazione da 14 milioni di euro. Il serbo prenderà il posto del Taty Castellanos, passato a titolo definitivo al West Ham.
L'asse tra il Salisburgo e la Lazio non è una novità degli ultimi anni. Si tratta infatti del secondo affare completato tra i due club: il primo era stato quello di Valon Berisha, acquistato dal club capitolino nell'estate del 2018 per 7,5 milioni di euro. La sua non era stata un'esperienza molto fortunata, con sole 22 presenze e un assist in circa due anni con Simone Inzaghi in panchina. La speranza ovviamente che per Ratkov l'avventura in biancoceleste possa essere ben diversa.