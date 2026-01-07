Lazio, arriva Ratkov. Ma Sarri sperava in un attaccante diverso...
RASSEGNA STAMPA - Il primo acquisto del mercato di gennaio della Lazio è Petar Ratkov. In poche ore la società biancoceleste ha chiuso l'affare: il centravanti classe 2003 arriverà dal Salisburgo per circa 14 milioni di euro. Si aggiungerà al reparto offensivo che ha perso il Taty Castellanos, passato al West Ham, e ora composto da Noslin e Dia.
Ratkov è la scommessa della Lazio, non proprio ciò che chiedeva Sarri. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, infatti, il tecnico sperava in Raspadori (il suo preferito) o in un attaccante con caratteristiche simili per poter provare a ricostruire il gioco.
Oltre a un centravanti di questo tipo, Sarri cercava anche una mezzala di qualità, quello che manca di più alla Lazio. Invece arriverà il centravanti del Salisburgo, alto 1.93 e non proprio vicino a Raspadori per quanto riguarda il suo stile di gioco.