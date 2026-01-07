Calciomercato Lazio | Ratkov, il talento incoronato da Mitrović: la storia

CALCIOMERCATO LAZIO - Attaccante serbo, strutturano fisicamente, dotato di un tiro potente. No, non è Aleksandar Mitrović, per quanto la descrizione possa anche combaciare. Petar Ratkov è, in realtà, un attaccante differente per caratteristiche. Si muove in modo diverso, ha più struttura fisica, probabilmente meno dinamismo rispetto all'ex bomber del Newcastle United e star della Nazionale serba. Proprio con la Serbia i due hanno avuto modo di conoscersi anche di persona. I

l nuovo attaccante della Lazio, che oggi arriverà nella Capitale per sostenere le visite mediche, ha giocato in coppia con il suo idolo nel giorno del suo esordio con la Serbia, il 14 ottobre 2023. Con la Nazionale maggiore Ratkov vanta tante convocazioni, ma appena 3 presenze. In patria è considerato uno degli astri nascenti del calcio serbo e una conferma, come riporta il Messaggero, è arrivata anche dallo stesso Mitrović. L'attaccante dell'Al-Rayyan lo ha individuato come suo erede, come il giocatore che nei prossimi anni dovrà prendere in mano il futuro del calcio serbo.

Un'indicazione che fa sorridere la Lazio, lesta nell'anticipare la Bundesliga e assicurarsi il suo nuovo attaccante. Le sue caratteristiche non rispecchiano il calcio di Sarri e probabilmente non è il profilo ideale, ma quando c'è il talento tutto questo passa in secondo piano. Se Ratkov è realmente il talento di cui si parla, allora Sarri sarà in grado di valorizzarlo: al di là della tattica, delle caratteristiche e di ogni ostacolo.