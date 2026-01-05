Calciomercato Lazio | Moretto: "Guendouzi - Fenerbahce, ecco la situazione"
CALCIOMERCATO LAZIO - Sembra essere sempre più vicina la cessione di Matteo Guendouzi. Potrebbe essere il secondo titolare a lasciare la Lazio in pochi giorni, dopo l'addio del Taty Castellanos al West Ham. Sul francese è forte l'interesse del Fenerbahce, che ha fatto un'offerta alla società biancoceleste (25 milioni + 2 di bonus) e una proposta al giocatore (4 milioni a stagione per cinque anni).
Sulla questione si è espresso l'esperto di mercato Matteo Moretto, con un video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano. Di seguito le sue dichiarazioni a riguardo.
“C’è già una base di accordo tra il Fenerbache e Guendouzi. Si avvicina anche un accordo tra la Lazio ed il club turco sulla base di 25-30 milioni di euro. Il club turco sta spingendo fortissimo per Guendouzi”.