Fiorentina, out il vice di Vanoli contro la Lazio: il motivo
05.01.2026 19:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Dal referto del Giudice Sportivo per la diciottestima giornata di Serie A spunta una squalifica per la Fiorentina. Si tratta del vice allenatore di Vanoli, Daniele Cavalletto, che salterà la prossima gara contro la Lazio dopo l'ultima contro la Cremonese. Di seguito la nota.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
"CAVALLETTO Daniele (Fiorentina): per avere, al 43° del primo tempo, uscendo dall'area tecnica, assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti dei componenti della panchina avversaria, infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale".
