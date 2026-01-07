Lazio, ora mancano i gol in casa: si rischia di eguagliare un record negativo

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Almeno per una sera bisognerà mettere da parte il mercato: si torna in campo, la Lazio ospita la Fiorentina di Vanoli all'Olimpico. Una sfida importante per i biancocelesti, a secco di risultati utili: la vittoria, in particolare, manca dal 13 dicembre contro il Parma (0-1).

Nelle ultime tre partite sono arrivati solo due pareggi, con Cremonese (0-0) e Udinese (1-1), e una sconfitta contro il Napoli (0-2). Sarà fondamentale per la squadra di Sarri ritrovare soprattutto il gol in casa contro i viola, visto che nelle due gare precedenti è rimasta a secco e non con molte occasioni create.

Non sarà facile però con l'emergenza in attacco, senza Noslin (squalificato), Dia (in Coppa d'Africa) e Castellanos (ceduto al West Ham). Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, la Lazio rischia di eguagliare il dato negativo del gennaio-febbraio 1989, quando per tre partite consecutive è rimasta a secco di gol (c'era Materazzi in panchina).