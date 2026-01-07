Calciomercato Lazio, i vincoli della lista Serie A: la situazione

Le operazioni del calciomercato della Lazio devono soddisfare i criteri imposti dalla compilazione della lista dei 25 della Lega Serie A

Fonte: Alessandro Vittori - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il calciomercato della Lazio si è aperto con la cessione del Taty Castellanos al West Ham. Nella giornata dell'Epifania la società biancoceleste ha definito anche il primo acquisto, trovando l'accordo con il Salisburgo per il classe 2003 Petar Ratkov. Altre piste calde in entrata sono quelle che portano a Daniel Maldini dell'Atalanta e Giovanni Fabbian del Bologna, mentre in uscita Matteo Guenoduzi è sempre più vicino al Fenerbahce.

Tutti questi movimenti, oltre a rispondere a una logica economica, devono soddisfare anche i criteri di compilazione della lista Serie A. Nella prima parte di stagione la Lazio ha dovuto fare i conti con i limiti imposti dalla lista stessa e, dovendo gestire un'emergenza infortuni senza precedenti, ha già bruciato le due modifiche consentite nell'arco della stagione. Dal primo elenco consegnato a settembre era rimasto fuori Basic, poi rispolverato prima della trasferta di Genova al posto dell'infortunato Dele-Bashiru, rientrato prima di Lazio - Bologna con il sacrificio di Hysaj.

Durante la sessione di calciomercato è possibile cambiare l'elenco dei calciatori prima di ogni partita, ma dopo la deadline del 2 febbraio la lista sarà definitiva e non subirà più modifiche fino alla fine del campionato. I 25 appartenenti devono rispondere a criteri ben precisi: 4 devono essere cresciuti nel settore giovanile di una squadra italiana, 4 devono essere cresciuti nel settore giovanile della Lazio e poi ci sono i 17 over 22. A questi vanno aggiunti gli under 22 (nati dopo il 1° gennaio 2003) che non hanno alcuna limitazione numerica.

Prendendo in esame la situazione della Lazio, i 4 cresciuti nel settore giovanile di una squadra italiana vengono scelti tra Provedel, Lazzari, Pellegrini, Romagnoli, Rovella, Zaccagni e Cancellieri. I 3 non inclusi nella voce precedente compongono gli over 22 insieme a Mandas, Marusic, Nuno Tavares, Gila, Patric, Guendouzi, Basic, Vecino, Dele-Bashiru, Pedro, Noslin, Isaksen e Dia. Un posto è stato liberato da Castellanos, momentaneamente occupato da Hysaj con il calciomercato aperto. Belayhane e Provstgaard sono gli under 22, Cataldi e Furlanetto i cresciuti nel vivaio Lazio, mentre Kamenovic e Gigot rimangono fuori lista.

Analizzando lo sviluppo del calciomercato, sappiamo già che Ratkov non occuperà posti tra gli over 22, così come Fabbian se dovesse arrivare (anche lui classe 2003, il suo costo verrebbe escluso anche dall'indicatore costo del lavoro allargato nella fotografia a marzo 2026), mentre per Maldini sarebbe necessaria una casella. A sua volta però la cessione di Guendouzi libererebbe un altro slot che potrebbe essere coperto in sede di trattative. Il tutto senza considerare potenziali uscite di Nuno Tavares o Dele-Bashiru (entrambi over 22), mentre Belayhane non libererebbe nulla perché incluso tra gli under.