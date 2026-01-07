Calciomercato Lazio | Maldini esclude Insigne? Il punto in attacco
RASSEGNA STAMPA - Dopo le cessioni, la Lazio lavora ai colpi in entrata. Come sostituto di Castellanos, passato al West Ham, è in arrivo Petar Ratkov, centravanti classe 2003 del Salisburgo. È il primo acquisto di questo mercato di gennaio da parte della società biancoceleste. Non sarà sicuramente l'unico, visto che il club lavora ad altri due colpi.
Il prossimo potrebbe essere uno tra Fabbian e Maldini. La Lazio spinge forte sui entrambi, si potrebbe chiudere a breve. Soprattutto per l'attaccante dell'Atalanta, Fabiani è molto vicino a un accordo. Come vi avevamo raccontato, si lavora sulla formula anche a titolo definitivo, come per un prestito con obbligo di riscatto fissato a 10 milioni di euro.
Secondo quanto riportato da La Repubblica, però, l'arrivo dell'ex Monza escludere quello a parametro zero di Insigne, pupillo di Sarri. Solo uno dei due, quindi, sbarcherà a Roma, nonostante l'ex Napoli sia da tempo prenotato dalla Lazio.